ЕС готовит санкции против компаний из Турции, Китая, ОАЭ и Гонконга за помощь рф

Компании импортировали запрещенные европейские товары на миллионы евро для российской армии.

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Европейский Союз готовится к введению новых санкций против компаний из Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга за поставки продукции в россию, сообщает Bloomberg.

По документу, с которым ознакомилось Bloomberg, ЕС рассматривает возможность применения санкций против более десятка компаний, которые продолжают поставлять ограниченные товары в россию. Эти компании, расположенные в россии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Гонконге, импортировали запрещенные европейские товары на миллионы евро для использования российскими военными, нарушая торговые ограничения ЕС, передает Bloomberg.

Пресс-секретарь Еврокомиссии отказался комментировать эту информацию.

ЕС считает борьбу с компаниями, которые обходят его санкции, одним из главных приоритетов. Санкции направлены на ограничение торговли так называемыми товарами высокого приоритета - товарами, которые могут попасть в российское оружие в Украине или необходимы для его производства. Кроме того, ЕС рассматривает возможность применения санкций против некоторых китайских и гонконгских компаний, которые предоставили России спутниковые изображения и другие технологии.

Некоторые из компаний, которые находятся под угрозой санкций, расположены за пределами россии, но имеют связи с российскими и белорусскими лицами и компаниями. Ожидается, что страны ЕС начнут обсуждение новых санкций позже на этой неделе.

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