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Комитет Верховной Рады по аграрной политике попросил не ликвидировать Минагрополитики

19:46, 23 апреля 2024
Члены Комитета считают, что ликвидация Минагрополитики не ко времени.
Комитет Верховной Рады по аграрной политике попросил не ликвидировать Минагрополитики
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23 апреля Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на своем заседании поддержал решение народных депутатов – членов Комитета относительно обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о сохранении существующего Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, в начале марта Денис Шмыгаль подчеркнул, что ведется работа по сокращению количества министерств на треть. «Работаем над созданием Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные административные функции. Министерства должны формировать политики, а Центр Правительства будет в свою очередь оказывать юридическую, кадровую, бухгалтерскую и другую поддержку», - добавил он.

В Комитете отметили, что «сохранение сильного и независимого профильного министерства чрезвычайно важно в то время, когда Украина находится на пути к вступлению в Европейский Союз, поскольку именно министерство формирует аграрную политику, обеспечивает функционирование аграрного сектора в военное время и отвечает за продовольственную безопасность страны».

Напомним, 23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что разоблачило бывшего главу аграрного Комитета Верховной Рады - действующего министра на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Автор: Наталья Мамченко

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