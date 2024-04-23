Комитет Верховной Рады по аграрной политике попросил не ликвидировать Минагрополитики

Члены Комитета считают, что ликвидация Минагрополитики не ко времени.

23 апреля Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на своем заседании поддержал решение народных депутатов – членов Комитета относительно обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о сохранении существующего Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, в начале марта Денис Шмыгаль подчеркнул, что ведется работа по сокращению количества министерств на треть. «Работаем над созданием Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные административные функции. Министерства должны формировать политики, а Центр Правительства будет в свою очередь оказывать юридическую, кадровую, бухгалтерскую и другую поддержку», - добавил он.

В Комитете отметили, что «сохранение сильного и независимого профильного министерства чрезвычайно важно в то время, когда Украина находится на пути к вступлению в Европейский Союз, поскольку именно министерство формирует аграрную политику, обеспечивает функционирование аграрного сектора в военное время и отвечает за продовольственную безопасность страны».

Напомним, 23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что разоблачило бывшего главу аграрного Комитета Верховной Рады - действующего министра на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.