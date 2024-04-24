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Закончить бакалавриат можно будет за 3 года – Верховная Рада приняла закон

07:30, 24 апреля 2024
Студенты смогут изменить специальность после года обучения, а контрактники будут самостоятельно определять его продолжительность.
Закончить бакалавриат можно будет за 3 года – Верховная Рада приняла закон
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Студенты сами будут формировать образовательную траекторию, будут регулировать темп и продолжительность обучения, а также при необходимости смогут сменить специальность после года или полутора учебы. Так прокомментировал принятый в целом как закон законопроект 10177 относительно развития индивидуальных образовательных траекторий и совершенствования образовательного процесса в высшем образовании министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Например, студент еще не определился с конкретной специальностью, поэтому вступает в междисциплинарную программу «Социальные науки». В ее пределах есть несколько специальностей: социология, социальная работа и политология. После года-полтора студент решает, что ему более близка политология, выбирает эту специальность и продолжает целенаправленно ее изучать. Те, кто изначально определились со специальностью, смогут и дальше поступать сразу на нее.

Также студенты-контрактники будут самостоятельно определять продолжительность обучения в университете. Студент сможет пройти 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или наоборот – объединить обучение с работой и завершить за 6-8 лет», - отметил Федоров.

Так, законопроект предлагает дополнить п. 29 ч. 1 статьи 62 Закона «О высшем образовании», согласно которому лица, обучающиеся в высших учебных заведениях, имеют право на изменение срока обучения по образовательной программе. Срок обучения соискателя высшего образования по образовательной (междисциплинарной) программе может быть сокращен не более чем на 25% в течение срока обучения с обязательным своевременным и успешным прохождением всех контрольных мероприятий (кроме признания результатов предыдущего формального образования). При этом частью пятой 91 Закона «О высшем образовании» (в редакции законопроекта) для лиц, получающих высшее образование за средства государственного (регионального) заказа, срок обучения может быть увеличен на 25% по сравнению с расчетным сроком выполнения образовательной программы дневной или дуальной формой получения высшего образования

Отметим, что ко второму чтению в законопроект внесли правку, предусматривающую, что увеличение срока обучения по дневной или дуальной форме получения высшего образования по сравнению с расчетным сроком выполнения образовательной программы допускается со дня отмены или прекращения военного положения.

Автор: Наталья Мамченко

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