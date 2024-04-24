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Закінчити бакалаврат можна буде за 3 роки – Верховна Рада ухвалила закон

07:30, 24 квітня 2024
Студенти зможуть змінити спеціальність після року навчання, а контрактники самостійно визначатимуть його тривалість.
Закінчити бакалаврат можна буде за 3 роки – Верховна Рада ухвалила закон
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Студенти самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також, за потреби, зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання. Так прокоментував прийнятий в цілому як закон законопроект 10177 щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Наприклад, студент ще не визначився з конкретною спеціальністю, тому вступає на міждисциплінарну програму «Соціальні науки». У її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія. Після року-півтора студент вирішує, що йому ближча політологія, вибирає цю спеціальність і продовжує цілеспрямовано її вивчати. Ті, хто від початку визначилися зі спеціальністю, зможуть і надалі вступати одразу на неї.

Також студенти-контрактники самостійно визначатимуть тривалість навчання в університеті. Студент зможе пройти 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки — поєднати навчання з роботою і завершити за 6–8 років» - зазначив Федоров.

Так, законопроектом пропонується доповнити п. 29 ч. 1 статті 62 Закону «Про вищу освіту», згідно з яким особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на зміну строку навчання за освітньою програмою. Строк навчання здобувача вищої освіти за освітньою (міждисциплінарною освітньою) програмою може бути скорочено не більше ніж на 25% протягом строку навчання з обов’язковим своєчасним і успішним проходженням усіх контрольних заходів (крім визнання результатів попередньої формальної освіти). При цьому, частиною п'ятою 91 Закону «Про вищу освіту» (в редакції законопроекту) для осіб, які здобувають вищу освіту за кошти державного (регіонального) замовлення, строк навчання може бути збільшеним на 25% порівняно з розрахунковим строком виконання освітньої програми за денною або дуальною формою здобуття вищої освіти.

Зазначимо, що до другого читання до законопроекту внесли правку, яка передбачає, що збільшення строку навчання за денною або дуальною формою здобуття вищої освіти порівняно з розрахунковим строком виконання освітньої програми допускається з дня скасування або припинення воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

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