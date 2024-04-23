Генсек НАТО Столтенберг виключив можливість розширення країн-ядерників

За словами Столтенберга, розширення ядерних держав-членів НАТО не планується.

Джерело фото: iPress.ua

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі відсутні будь-які плани щодо розширення числа країн-союзників, які мають ядерну зброю. Про це повідомляє видання The Guardian.

Під час прес-конференції, відповідаючи на питання щодо можливих переговорів про розширення спільного використання ядерної зброї в НАТО, Столтенберг підкреслив: «таких планів немає».

І на цьому прес-конференція закінчилася.

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