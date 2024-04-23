Шостий ААС визнав нелигітимною Раду з підтримки кінематографії при Держкіно

Шостий апеляційний адмінсуд Києва визнав склад Ради з кіно нелегітимним.

Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва 23 квітня ухвалив остаточне рішення, визнавши нелегітимність складу Ради з державної підтримки кінематографії при Державному агентстві України з питань кіно (Держкіно). Про це повідомила адвокат Національної спілки кінематографістів України.

Українська кіноспільнота тепер чекає на конкурс і реалізацію законного права на формування нової ради.

Це рішення прокоментували також інші представники спільноти, які були присутні на фінальному засіданні суду.

«Рада з підтримки кінематографії визнана фінально нелегітимною! Апеляція відхилена. Game over», — поділилась у соцмережі продюсерка й співзасновниця Української кіноакадемії Юлія Сінькевич.

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