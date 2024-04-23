Практика судів
  1. В Україні

Шостий ААС визнав нелигітимною Раду з підтримки кінематографії при Держкіно

19:17, 23 квітня 2024
Шостий апеляційний адмінсуд Києва визнав склад Ради з кіно нелегітимним.
Шостий ААС визнав нелигітимною Раду з підтримки кінематографії при Держкіно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва 23 квітня ухвалив остаточне рішення, визнавши нелегітимність складу Ради з державної підтримки кінематографії при Державному агентстві України з питань кіно (Держкіно). Про це повідомила адвокат Національної спілки кінематографістів України.

Українська кіноспільнота тепер чекає на конкурс і реалізацію законного права на формування нової ради.

Це рішення прокоментували також інші представники спільноти, які були присутні на фінальному засіданні суду.

«Рада з підтримки кінематографії визнана фінально нелегітимною! Апеляція відхилена. Game over», — поділилась у соцмережі продюсерка й співзасновниця Української кіноакадемії Юлія Сінькевич.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет Верховної Ради з аграрної політики попросив не ліквідовувати Мінагрополітики

Члени Комітету вважають, що ліквідація Мінагрополітики не на часі.

В Україні за квітень різко зросла кількість бажаючих перереєструвати та подарувати автомобілі – дані ГСЦ МВС

Зокрема значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування.

Судді Апеляційної палати ВАКС розглянули справу за відсутності адвокатів: відкрито дисциплінарну справу

Адвокати зазначили, що під час повітряної тривоги вони були в укритті, а коли повернулися, то виявилося, що колегія суддів вже розглянула апеляційну скаргу САП.

Автодилерам дозволять скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе – Рада схвалила законопроект

Зараз суб’єкти господарювання, які скуповують вживані авто для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, повинні двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача.

Верховна Рада схвалила розширення повноважень БЕБ щодо покарання за порушення порядку провадження господарської діяльності

Парламент схвалив за основу законопроект, яким розширюються повноваження Бюро економічної безпеки стосовно складання протоколів за порушення порядку провадження господарської діяльності, проведення особистого огляду та огляду речей.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді