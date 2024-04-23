В Україні за квітень різко зросла кількість бажаючих перереєструвати та подарувати автомобілі – дані ГСЦ МВС

Зокрема значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування.

В Україні різко зросла кількість бажаючих перереєструвати та подарувати автомобілі. Так, з початку квітня кількість реєстраційних операцій зросла на 42%. Про це свідчать дані Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, що законопроект 10449 про посилення мобілізації Верховна Рада прийняла 11 квітня.

«Впродовж квітня цього року в сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Ця послуга має найбільший попит серед автовласників.

Ми проаналізували статистику, яка свідчить про збільшення перереєстрацій транспортних засобів.

Так, за перший тиждень цього місяця, у сервісних центрах МВС було проведено 43 578 реєстраційних дій.

Впродовж другого тижня – 48 784, а третього – 61 816.

Отже, з початку цього місяця станом на 22 квітня кількість реєстраційних операцій зросла на 42%.

Найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування. З початку квітня було оформлено 110 997 за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня – 74 389.

Також впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування. За перші три тижні квітня було здійснено 2 564 таких операцій, а за аналогічний період березня – 444» - зазначили у ГЦС МВС.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за законом про мобілізацію обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств усіх форм власності встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС. Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку.

Так, до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» вводиться нове поняття – частковий наряд.

Частковий наряд — це розпорядчий документ голови місцевої держадміністрації, в якому встановлено під час мобілізації для керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності завдання з передачі ЗСУ, іншим військовим формуванням визначених транспортних засобів і спеціальної техніки, пункти збору та строки передачі.

Відповідно встановлюється, що підприємства, установи і організації зобов’язані забезпечувати в разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у строк та місце, зазначені в частковому наряді.

Також у новій редакції викладається стаття, яка регулює військово-транспортний обов’язок.

Так, військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою і поширюється, крім владних органів, на підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян — власників транспортних засобів.

Порядок виконання військово-транспортного обов’язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначаються Кабміном. Норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки визначаються у відсотках за підприємством (установою, організацією) за галузями національної економіки.

Виконання військово-транспортного обов’язку здійснюється згідно з Мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюються згідно з Мобілізаційним планом України місцевими державними адміністраціями за поданням ТЦК.

Залучення транспортних засобів здійснюється ТЦК, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

МВС у порядку, встановленому Урядом, забезпечує подання до ТЦК відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

З моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та перебувають на військовому обліку у ТЦК, забороняється відправляти за межі території України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, в оренду (лізинг), надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу військовим формуванням.

Відправлення таких транспортних засобів до суміжних областей дозволяється після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортних засобів на строк не більше одного місяця.

Не підлягає передачі транспортний засіб, який належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби.

Автор: Наталя Мамченко

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