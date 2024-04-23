Заступник начальника поліції Дніпропетровщини підозрюється у незаконному збагаченні на понад 14 млн гривень

Посадовця Нацполіції підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей, а також на вимаганні хабаря.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань розкрило випадок незаконного збагачення у заступника начальника Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області. За результатами моніторингу способу життя було виявлено, що посадовець та його родина набули майно на понад 14 млн гривень, не відповідно до їхніх офіційних доходів. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зокрема, встановлено, що теща посадовця придбала земельну ділянку, на яку потім оформили право власності на житловий будинок. Також виявлено, що автомобілем Porsche Macan користувалась дружина посадовця, але фактичним власником є тесть. Загальні офіційні доходи сім'ї значно нижчі за вартість набутих активів.

За результатами розслідування НАЗК склало висновки за статтею про незаконне збагачення та внесення недостовірних відомостей до декларації. ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей, а також на вимаганні хабаря. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Дане кримінальне провадження керується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

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