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Заместитель начальника полиции Днепропетровщины подозревается в незаконном обогащении на более 14 млн гривен

18:59, 23 апреля 2024
Чиновника Нацполиции подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений, а также в вымогательстве взятки.
Заместитель начальника полиции Днепропетровщины подозревается в незаконном обогащении на более 14 млн гривен
Источник фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции совместно с Третьим следственным отделом Территориального управления Государственного бюро расследований раскрыло случай незаконного обогащения у заместителя начальника Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области. По результатам мониторинга образа жизни было выявлено, что чиновник и его семья приобрели имущество на более 14 млн гривен, не в соответствии с их официальными доходами. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В частности, установлено, что теща чиновника приобрела земельный участок, на который затем оформили право собственности на жилой дом. Также выявлено, что автомобилем Porsche Macan пользовалась жена чиновника, но фактическим владельцем является тесть. Общие официальные доходы семьи значительно ниже стоимости приобретенных активов.

По результатам расследования НАПК составило выводы по статье о незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларации. ГБР сообщило о подозрении в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений, а также в вымогательстве взятки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Данное уголовное производство управляется Днепропетровской областной прокуратурой.

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