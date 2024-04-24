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Нужно ли подавать в налоговую уведомление о принятии ученика на производственную практику

08:15, 24 апреля 2024
В ходе производственной практики ученики выполняют на производстве работы в соответствии с учебными планами и программами.
Нужно ли подавать в налоговую уведомление о принятии ученика на производственную практику
иллюстративное фото, источник: Черкасский политехнический профессиональный колледж
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В управлении инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили, нужно ли подавать в налоговую уведомление о принятии ученика на производственную практику.

Отмечается, что для прохождения производственной практики слушателями профессионально-технических заведений эти учебные заведения заключают соответствующие договоры с предприятиями, учреждениями и организациями. Во время производственной практики учащиеся (слушатели) выполняют на производстве работы в соответствии с учебными планами и программами.

За выполненные учениками работы в ходе производственной практики предприятия осуществляют оплату труда в соответствии с заключенными договорами об учебно-производственной практике за фактически проделанную работу. Эти средства перечисляются на расчетный счет учебного заведения с целью выплаты ученикам 50% зарплаты за прохождение производственной практики. Остальные 50% зарплаты, начисленной за время производственной практики, используются учебным заведением.

Следовательно, трудовые отношения с учениками в ходе производственной практики не возникают, трудовые договоры не заключаются, уведомление о принятии работника на работу в органы ГНС не подается.

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