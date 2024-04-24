Під час виробничої практики учні виконують на виробництві роботи відповідно до навчальних планів і програм.

ілюстративне фото, джерело: Черкаський політехнічний фаховий коледж

В управлінні інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи потрібно подавати до податкової повідомлення про прийняття учня на виробничу практику.

Зазначається, що для проходження виробничої практики слухачами професійно-технічних закладів (далі – ПТНЗ) ці заклади освіти укладають відповідні договори з підприємствами, установами та організаціями. Під час виробничої практики учні (слухачі) ПТНЗ виконують на виробництві роботи відповідно до навчальних планів і програм.

За виконані учнями роботи під час виробничої практики підприємства здійснюють оплату праці відповідно до укладених договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконану роботу. Ці кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ з метою виплати учням 50% зарплати за проходження виробничої практики. Інші 50% зарплати, нарахованої за час виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом.

Отже, трудові відносини з учнями ПТНЗ під час виробничої практики не виникають, трудові договори не укладаються, повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається.

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