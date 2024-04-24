Практика судів
  1. В Україні

Чи потрібно подавати до податкової повідомлення про прийняття учня на виробничу практику

08:15, 24 квітня 2024
Під час виробничої практики учні виконують на виробництві роботи відповідно до навчальних планів і програм.
Чи потрібно подавати до податкової повідомлення про прийняття учня на виробничу практику
ілюстративне фото, джерело: Черкаський політехнічний фаховий коледж
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В управлінні інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи потрібно подавати до податкової повідомлення про прийняття учня на виробничу практику.

Зазначається, що для проходження виробничої практики слухачами професійно-технічних закладів (далі – ПТНЗ) ці заклади освіти укладають відповідні договори з підприємствами, установами та організаціями. Під час виробничої практики учні (слухачі) ПТНЗ виконують на виробництві роботи відповідно до навчальних планів і програм.

За виконані учнями роботи під час виробничої практики підприємства здійснюють оплату праці відповідно до укладених договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконану роботу. Ці кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ з метою виплати учням 50% зарплати за проходження виробничої практики. Інші 50% зарплати, нарахованої за час виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом.

Отже, трудові відносини з учнями ПТНЗ під час виробничої практики не виникають, трудові договори не укладаються, повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як перереєструвати авто на іншу особу пояснили в сервісному центрі МВС

Договір дарування можна оформити у сервісних центрах МВС при перереєстрації транспортного засобу.

Закінчити бакалаврат можна буде за 3 роки – Верховна Рада ухвалила закон

Студенти зможуть змінити спеціальність після року навчання, а контрактники самостійно визначатимуть його тривалість.

У МЗС пояснили, скільки триватимуть тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном

МЗС заявило, що тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном введені, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття сили законом про мобілізацію.

Комітет Верховної Ради з аграрної політики попросив не ліквідовувати Мінагрополітики

Члени Комітету вважають, що ліквідація Мінагрополітики не на часі.

В Україні за квітень різко зросла кількість бажаючих перереєструвати та подарувати автомобілі – дані ГСЦ МВС

Зокрема значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео