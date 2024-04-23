В Украине за апрель резко возросло количество желающих перерегистрировать и подарить автомобили – данные ГСЦ МВД

В частности, значительно увеличилось количество перерегистраций транспортных средств по договору дарения.

В Украине резко возросло количество желающих перерегистрировать и подарить автомобили. Так, с начала апреля количество регистрационных операций выросло на 42%. Об этом свидетельствуют данные Главного сервисного центра МВД.

Напомним, что законопроект 10449 об усилении мобилизации Верховная Рада приняла 11 апреля.

«В течение апреля этого года в сервисных центрах МВД наблюдается увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами. Эта услуга пользуется наибольшим спросом среди автовладельцев.

Мы проанализировали статистику, свидетельствующую об увеличении перерегистраций транспортных средств.

Так, за первую неделю этого месяца в сервисных центрах МВД было проведено 43 578 регистрационных действий.

В течение второй недели – 48 784, а третьей – 61 816.

Следовательно, с начала этого месяца по состоянию на 22 апреля количество регистрационных операций выросло на 42%.

Больше всего наблюдается спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения. С начала апреля было оформлено 110 997 по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта – 74 389.

Также в последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций транспортных средств по договору дарения. За первые три недели апреля было совершено 2564 таких операций, а за аналогичный период марта – 444» - отметили в ГЦС МВД.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по закону о мобилизации объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое, в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД. Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга.

Так, в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» вводится новое понятие – частичный наряд.

Частичный наряд – это распорядительный документ главы местной госадминистрации, в котором установлены во время мобилизации для руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также субъектов хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности задачи по передаче ВСУ, другим военным формированием определенных транспортных средств и специальной техники, пунктов сбора и сроков передачи.

Соответственно устанавливается, что предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде.

Также в новой редакции излагается статья, регулирующая военно-транспортную обязанность.

Так, военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой и распространяется, кроме властных органов, на предприятия, учреждения и организации, в том числе на железные дороги , порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств, а также граждан - владельцев транспортных средств.

Порядок выполнения военно-транспортной обязанности, нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяются Кабмином. Нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники определяются в процентах по предприятию (учреждению, организации) по отраслям национальной экономики.

Выполнение военно-транспортного долга осуществляется согласно Мобилизационному плану Украины путем безвозмездного привлечения транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований на условиях их возвращения владельцам после объявления демобилизации.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливаются в соответствии с Мобилизационным планом Украины местными государственными администрациями по представлению ТЦК.

Привлечение транспортных средств осуществляется ТЦК, Центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

МВД в порядке, установленном Правительством, обеспечивает предоставление в ТЦК сведений о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период.

С момента объявления общей мобилизации транспортные средства, которые предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и состоят на военном учете в ТЦК, запрещается отправлять за пределы территории Украины и в другие области, передавать права собственности на них юридическим лицам или гражданам, в аренду (лизинг), предоставлять их как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением, а также совершать другие действия, исключающие передачу военным формированиям.

Отправка таких транспортных средств в смежные области разрешается после уведомления ТЦК о месте нахождения транспортных средств на срок не более одного месяца.

Не подлежит передаче транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, при отсутствии у него права собственности на другие транспортные средства.

Автор: Наталья Мамченко

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