Шестой ААС признал нелигитимным Совет по поддержке кинематографии при Госкино

Шестой апелляционный админсуд Киева признал состав Совета по кино нелигитимным.

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Шестой апелляционный административный суд города Киева 23 апреля принял окончательное решение, признав нелегитимность состава Совета по государственной поддержке кинематографии при Государственном агентстве Украины по вопросам кино (Госкино). Об этом сообщила адвокат Национального союза кинематографистов Украины.

Украинское киносообщество теперь ждет конкурса и реализации законного права на формирование нового совета.

Это решение прокомментировали также другие представители сообщества, которые присутствовали на финальном заседании суда.

"Совет по поддержке кинематографии признан финально нелегитимным! Апелляция отклонена. Game over", - поделилась в соцсети продюсер и соучредитель Украинской киноакадемии Юлия Синькевич.

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