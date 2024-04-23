Генсек НАТО Столтенберг исключил возможность расширения стран-ядерщиков

По словам Столтенберга, расширение ядерных государств-членов НАТО не планируется.

Источник фото: iPress.ua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе отсутствуют какие-либо планы по расширению числа стран-союзников, которые имеют ядерное оружие. Об этом сообщает издание The Guardian.

Во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможных переговорах о расширении совместного использования ядерного оружия в НАТО, Столтенберг подчеркнул: "таких планов нет".

И на этом пресс-конференция закончилась.

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