Комітет Верховної Ради з аграрної політики попросив не ліквідовувати Мінагрополітики

Члени Комітету вважають, що ліквідація Мінагрополітики не на часі.

23 квітня Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні в підтримав рішення народних депутатів – членів Комітету стосовно звернення до Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо збереження існуючого Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, на початку березня Денис Шмигаль підкреслив, що ведеться робота зі скорочення кількості міністерств на третину. «Працюємо над створенням Центру Уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції. Міністерства мають формувати політики, а Центр Уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку», - додав він.

У Комітеті зазначили, що «збереження сильного та незалежного профільного міністерства є надзвичайно важливим у той час, коли Україна перебуває на шляху до вступу в Європейський Союз, бо саме міністерство формує аграрну політику, забезпечує функціонування аграрного сектору у військовий час та відповідає за продовольчу безпеку країни».

Нагадаємо, 23 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило колишнього голову аграрного Комітету Верховної Ради – чинного міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.