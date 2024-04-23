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Правоохранитель, которого уволили после ссоры с предпринимателем в столичном ресторане, обжалует решение

20:22, 23 апреля 2024
Полицейский, которого уволили сразу после спора в ресторане, обвинения отрицает.
Правоохранитель, которого уволили после ссоры с предпринимателем в столичном ресторане, обжалует решение
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Правоохранитель, который поссорился с предпринимателем в ресторане Киева, теперь утверждает, что его уволили, хотя он будто бы никакого приказа об этом не видел. Если такое решение действительно существует, то милиционер намерен обжаловать его в суде.

Об этом полицейский Виталий Манасян рассказал в комментарии для "Радио Свобода". Спор между ним и предпринимателем Максимом Шкилем возник утром 21 апреля в ресторане, когда тот занял его бронированный стол. По словам Шкиля, он отбросил резерв и сел за стол, что спровоцировало конфликт с другими посетителями и персоналом заведения.

Позже Шкиль объявил об увольнении Манасяна. Однако сам Манасян отрицает обвинения в грубом обращении и заявил, что спор произошел из-за ошибки персонала ресторана, который допустил два бронирования на один стол.

Полицейский также отметил, что узнал о своем увольнении из масс-медиа, и никакого приказа об этом не получил. Однако в случае, если такой приказ существует, он планирует обжаловать его в суде.

"Если говорят, что я - негодяй, я же знаю, что это не так. Я буду обязан восстановить свое честное имя, доказать свою правоту, что я никому не хамил".

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