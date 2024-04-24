Канада дозволила Airbus використовувати російський підсанкційний титан

Дозвіл надав канадський уряд.

Згідно з повідомленням агентства Reuters, канадський уряд надав дозвіл корпорації Airbus на використання підсанкційного російського титану у своєму виробництві, незважаючи на наявні санкції.

Заява Airbus підтверджує, що вони отримали відповідний дозвіл від канадського уряду, який врахував обмеження щодо компанії «ВСМПО-Авісма» і гарантував безпеку й відповідність з чинними санкціями.

Запит Reuters до канадського уряду залишився без відповіді.

Нещодавно Канада ввела санкції проти «ВСМПО-Авісма», яка є одним із найбільших виробників титану у світі.

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