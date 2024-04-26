Практика судов
  1. Суд инфо

Совет судей обновил интерактивную карту с нормативами нагрузки на суды и судей

08:18, 26 апреля 2024
Кроме нормативной численности отражена информация и о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.
Совет судей обновил интерактивную карту с нормативами нагрузки на суды и судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины сообщил, что обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на суды и судей с учетом количества дел, рассматриваемых судами в течение I квартала 2024 года.

Данная карта разработана и используется для учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

Кроме нормативной численности в ней отражена информация о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.

Предварительная проработка полученной информации показала, что суды работают с неравномерной нагрузкой и позволили определить суды, которые имеют наибольшее количество дел и соответственно наибольшую нагрузку на судей.

Нормативы нагрузки, отраженные на карте и в таблицах за I квартал 2024 года, представлены без учета данных 148 местных общих судов, подсудность дел которых изменена.

С обновленной интерактивной картой судов Украины с расчетами нормативов погрузки на суды и судей с учетом количества дел, рассматриваемых судами в течение I квартала 2024 года, можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работников смогут увольнять за несообщение о родственниках, оставшихся на временно оккупированной территории – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, по которому основанием для увольнения может быть то, что работник не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированной территории.

Верховная Рада урегулировала вопросы гарантий прав работников при смене собственника бизнеса или реорганизации

Закон об изменениях в КЗоТ касается охраны прав работников в случае передачи предприятий, бизнес-структур или частей предприятий.

Судья пожаловался на полицейских, которые преследовали его и морально терроризировали

Судья считает, что полицейские выполняют «заказ», полученный от своего руководства.

Семьи украинцев, погибших в результате войны, будут иметь шанс получить компенсацию за счет репараций от рф – Верховная Рада одобрила создание Реестра пострадавших

Законопроект рассчитан на то, что украинцы, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии рф против Украины, и члены их семей в перспективе смогут получить возмещение за счет репараций

Физическая идентификация, включение в страховой стаж периодов работы в странах СНГ, новые основания прекращения пенсий – принят закон

Верховная Рада приняла закон об урегулировании вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения – какие изменения он предусматривает.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси