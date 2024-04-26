Совет судей обновил интерактивную карту с нормативами нагрузки на суды и судей

Кроме нормативной численности отражена информация и о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.

Совет судей Украины сообщил, что обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на суды и судей с учетом количества дел, рассматриваемых судами в течение I квартала 2024 года.

Данная карта разработана и используется для учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

Кроме нормативной численности в ней отражена информация о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.

Предварительная проработка полученной информации показала, что суды работают с неравномерной нагрузкой и позволили определить суды, которые имеют наибольшее количество дел и соответственно наибольшую нагрузку на судей.

Нормативы нагрузки, отраженные на карте и в таблицах за I квартал 2024 года, представлены без учета данных 148 местных общих судов, подсудность дел которых изменена.

С обновленной интерактивной картой судов Украины с расчетами нормативов погрузки на суды и судей с учетом количества дел, рассматриваемых судами в течение I квартала 2024 года, можно ознакомиться по ссылке.

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