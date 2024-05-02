В Сумской области фиксируют попытки проникновения ДРГ: враг пытается «прощупать» слабые места, — Нацгвардия

На этой неделе военные зафиксировали самое большое количество российских диверсантов на сумском направлении.

Страна-агрессор стала чаще применять диверсионно-разведывательные группы на севере Украины. Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

В частности, на этой неделе военные зафиксировали самое большое количество российских диверсантов на сумском направлении.

«То есть враг пытается прощупать определенные слабые места. В то же время, также фиксировали некоторые попытки проникновения ДРГ и в Харьковской области», - подчеркнул Музычук.

По его словам, ВСУ в приграничных областях регулярно проводят контрдиверсионные мероприятия.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в Сумской области украинские пограничники отбили атаку вражеской диверсионно-разведывательной группы.

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