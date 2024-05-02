Судья не смог вовремя рассмотреть ходатайство о содержании под стражей, потому что его бросили все секретари судебного заседания

Подозреваемый вышел на свободу, а судья получил дисциплинарное дело.

Источник фото: Ильичевский городской суд Одесской области

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 24 апреля открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Ильичевского городского суда Одесской области Юрия Тюмина.

Автором жалобы на судью стал руководитель Черноморской окружной прокуратуры Одесской области.

Согласно материалам дела, в производстве следственного судьи Юрия Тюмина находилось ходатайство окружной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина, подозреваемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

Гражданин был задержан полицией 14 февраля 2024 года, а во время обыска у него были изъяты деньги и вещи, похищенные во время разбойного нападения. В тот же день ему было сообщено о подозрении, а ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей было отправлено в Ильичевский городской суд с помощью системы «Электронный суд».

Ходатайство об избрании задержанному меры пресечения поступило в Ильичевский городской суд 15 февраля 2024 года, однако так и не было рассмотрено в течение 72 часов, как того требует Уголовный процессуальный кодекс.

Срок задержания подозреваемого истекал в 14:00 17 февраля (суббота), следовательно, следственный судья Юрий Тюмин назначил заседание по избранию меры пресечения на 10:00 16 февраля.

Однако 16 февраля следственный судья все же принял отложить судебное заседание на 9:00 19 февраля, то есть, на понедельник.

Как отметили в связи с этим в прокуратуре, фактически Юрий Тюмин отказался 16 февраля рассмотреть ходатайство по причине истечения рабочего времени.

Дело в том, что мотивируя наличие оснований для переноса судебного заседания, Юрий Тюмин в своем определении отметил:

«В течение 16 февраля 2024 года следственный судья осуществлял рассмотрение данного ходатайства, которое не удалось завершить до завершения рабочего времени. Секретарь судебного заседания Скульченко К.Г. отказалась участвовать в судебном заседании из-за состояния подозреваемого. Секретарь судебного заседания Левицкая А.В. отказывается продолжать участвовать в судебном заседании по причине завершения рабочего времени. Следственный судья еще в первой половине дня пытался связаться с руководителем аппарата суда относительно дисциплины секретарей судебного заседания, однако вызов не был принят. Поскольку рассмотрение невозможно завершить в течение рабочего времени, его необходимо отложить, а поскольку 16 февраля 2024 года – это пятница, то первый рабочий день для следующего судебного заседания – понедельник 19 февраля 2024 года. Учитывая, что следственный судья лишен возможности завершить рассмотрение ходатайства до истечения 72 часов с момента задержания подозреваемого, последний подлежит освобождению из-под стражи».

Таким образом, задержанный за разбой был освобожден из-под стражи в зале суда без применения какой-либо другой меры пресечения.

19 февраля прокурор инициировал вопрос о возвращении следственным судьей ранее поданного в Ильичевский городской суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, в связи с изменением подследственности данного уголовного производства.

Прокурором было указано, что ходатайство об избрании меры пресечения подано уже в Беляевский районный суд Одесской области, следственный судья которого должен одновременно с ходатайством прокуратуры рассмотреть и жалобу защитника о незаконном задержании подозреваемого уже по месту нахождения органа досудебного расследования.

19 февраля своим определением Юрий Тюмин вернул без рассмотрения ходатайство о применении относительно задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей и жалобу на его незаконное задержание.

В своих пояснениях, предоставленных в ходе предварительной проверки ВСП, Юрий Тюмин сообщил, что в течение дня 16 февраля 2024 года, при рассмотрении ходатайства, он был вынужден делать перерывы для вызова скорой медицинской помощи подозреваемому, а также для рассмотрения другим судьей поданного стороной защиты заявления об отводе судьи.

16 февраля 2024 года одна из секретарей судебного заседания сообщила судье, что она не желает участвовать в заседании из-за демонстрации признаков тошноты подозреваемым, лежавшим на носилках в судебном заседании.

На обращение судьи к другому секретарю судебного заседания с уведомлением о необходимости обеспечения ее участия в судебном заседании во время продолжения рассмотрения ходатайства, последняя в ультимативной форме сообщила о невозможности участия в судебном заседании в связи с необходимостью покинуть рабочее место по причине истечения рабочего времени, а также отметила, что принуждение к ее участию в судебном заседании по истечении рабочего времени является нарушением Кодекса законов о труде.

Также секретари судебного заседания отметили, что судебное заседание может продолжаться при участии судебного распорядителя, на которого временно возложены обязанности секретаря судебного заседания. Однако последний учился навыкам секретаря судебного заседания менее одной недели, что исключает возможность надлежащего выполнения им обязанностей секретаря судебного заседания. Судья, в свою очередь, считал, что судебное заседание должно было проходить исключительно при участии опытного секретаря судебного заседания.

Указанные обстоятельства с учетом утверждения секретаря судебного заседания о недопустимости нарушения Кодекса законов о труде, в итоге заставили судью принять решение о переносе судебного заседания, то есть переносе его на понедельник на 9:00.

Изучив жалобу прокуратуры и пояснения судьи, дисциплинарная палата ВСП отметила следующее.

Поскольку у следственных судей нет выходных дней при рассмотрении безотлагательных ходатайств, то участие секретарей судебных заседаний обеспечивается судом в предусмотренном порядке, без ограничения секретарем, закрепленным за конкретным судьей. У руководства и аппарата суда, в случае назначения следственным судьей Юрием Тюминым судебного заседания, была возможность организационно обеспечить продолжение рассмотрения ходатайства об избрании лицу меры пресечения до истечения срока задержания такого лица (до 14:00 17 февраля 2024).

Промедление судьи с рассмотрением ходатайства, сознательный перенос судебного заседания вне срока задержания лица, сделали невозможным достижение общей цели - принятия в отношении задержанного меры пресечения для обеспечение выполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей и привели к тому, что лицо, подозреваемое в совершении тяжкого преступления, было освобождено из-под стражи в зале суда без избрания какой-либо меры пресечения.

Следственным судьей не было учтено и то, что на момент постановления им определения об отложении судебного заседания с немедленным освобождением задержанного из-под стражи, срок задержания такого лица без определения следственного судьи (в порядке статьи 208 УПК) еще не истек.

Таким образом, поскольку надлежащее исполнение полномочий является обязанностью каждого судьи, то Юрий Тюмин не имеет права безосновательно уклоняться от рассмотрения дел (ходатайств), находящихся в его производстве. Задача следственного судьи как раз и состоит именно в проверке в ходе уголовного производства законности и обоснованности ограничения прав, свобод и интересов подозреваемого.

В итоге, Третья дисциплинарная палата ВСП решила открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Юрия Тюмина.

Отметим, что на должность судьи Юрий Тюмин было назначен в июле 2020 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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