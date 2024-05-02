Ощадбанк вводит идентификацию через видеозвонок для ВПЛ: что нужно знать

Для переселенцев, по счетам которых установлены ограничения, Ощадбанк вводит идентификацию через видеозвонок в контакт-центр.

Внутри перемещенные лица – клиенты Ощадбанка могут пройти идентификацию лица владельца счета через видеозвонок в контакт-центр банка. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет о тех лицах, по счетам которых установлены ограничения и которые не могут физически посетить отделение банка по объективным причинам.

Так, для назначения видеозвонка необходимо перейти по ссылке и выбрать дату и время.

Добавляется, что для видеозвонка не нужно вводить свои персональные данные и реквизиты платежной карты (полный номер карты, срок ее действия, ПИН-код к ней, одноразовые ОТР-пароли для подтверждения операций с использованием платежной карты в сети интернет).

Получить инструкции можно непосредственно после регистрации.

Ранее мы писали, что ПФУ остановил выплату пенсий пенсионерам-ВПЛ, которые не прошли идентификацию.

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