Снос целых районов и перестройка – какие варианты борьбы с хрущевками изучают в Раде

В Украине разрабатывают новую жилищную политику для получения 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Источник фото: inlviv.in.ua

В Верховной Раде изучают возможность применения европейского опыта решения проблемы устаревшего жилищного фонда – в частности, малометражных «хрущевок».

Как сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, среди популярных в ЕС методов – надстройка дополнительных этажей, перестройка квартир ради увеличения их площади, застройка площади между домами, а также снос целых районов ради нового строительства на их месте.

По ее словам, все это может стать продолжением новой – ориентированной на опыт ЕС, жилищной политики, которую сейчас в Украине разрабатывают для получения 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Соответствующий законопроект – «Об основных принципах жилищной политики» планируют презентовать в течение следующих двух месяцев.

По словам Шуляк, в Украине процессы, связанные с реконструкцией устаревшего жилья, до сих пор регулирует Закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда», принятый в 2006 году. Он абсолютно неэффективен, во-первых, из-за того, что предполагает согласие на переселение всех жильцов дома, во-вторых, за неимением государственного финансирования.

Последний раз решить проблему устаревшего жилищного фонда в Украине попытались в 2021 году, когда был зарегистрирован законопроект №6458. Он предполагал, в частности, что под реконструкцию устаревшего жилья подпадают дома разной этажности, а не только 5-этажки. При этом заказчиками таких проектов могут являться исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

Законопроект также расширял перечень возможных источников финансирования проектов реконструкции и приводил алгоритм принятия решений по реконструкции или сносу.

Кроме того, предполагалось усовершенствовать процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья и различные возможные варианты отселения жителей во время реконструкции. Впрочем, полномасштабное вторжение существенно изменило приоритеты в реализации государственных решений.

По словам Шуляк, с необходимостью модернизации устаревшего жилищного фонда сталкивается большинство урбанизированных государств современного мира.

Глава профильного комитета ВР также сообщила, что в странах ЕС программа ликвидации зданий с неудовлетворительными условиями проживания предусматривает ряд субсидий домовладельцу на снос и реконструкцию изношенного жилья, а сама реконструкция осуществляется преимущественно без выселения или отселения жильцов с максимально возможным соблюдением нормальных бытовых условий.

Важным пунктом, который следует учитывать, отметила Шуляк, является то, что в ЕС наряду с реновацией жилья действует так называемый редевелопмент. Если реновация означает принудительный снос зданий независимо от их технического состояния, извлечение из-под земли инженерных сетей и выемку фундаментов, редевелопмент означает изменение функционального назначения территорий с целью их наиболее эффективного использования. По сути редевелопмент – это процесс вторичного, комплексного развития территории – ее «возрождение», рассказала парламентарийка.

В Украине, по мнению Главы Комитета градостроительства, возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет модернизации инженерного оборудования.

«Также речь может идти об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании и заполнении разрывов между зданиями новым домом», – подытожила Елена Шуляк.

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