Ощадбанк вводить ідентифікацію через відеодзвінок для ВПО: що слід знати

Для переселенців, за рахунками яких встановлено обмеження, Ощадбанк запроваджує ідентифікацію через відеодзвінок до контакт-центру.

Внутрішньо переміщені особи – клієнти Ощадбанку можуть пройти ідентифікацію особи власника рахунку через відеодзвінок до контакт-центру банку. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про тих осіб, за рахунками яких встановлено обмеження і які не можуть фізично відвідати відділення банку з об’єктивних причин.

Так, для призначення відеодзвінка необхідно перейти за посиланням й обрати бажані дату та час.

Додається, що для відеодзвінка не потрібно вводити свої персональні дані й реквізити платіжної картки (повний номер картки, строк її дії, ПІН-код до неї, одноразові ОТР-паролі для підтвердження операцій з використанням платіжної картки в мережі інтернет).

Отримати подальші інструкції можна безпосередньо після реєстрації.

Раніше ми писали, що ПФУ зупинив виплату пенсій пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікацію.

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