Суддя не зміг вчасно розглянути клопотання про тримання під вартою, тому що його покинули усі секретарі судового засідання

Підозрюваний вийшов на волю, а суддя отримав дисциплінарну справу

Джерело фото: Іллічівський міський суд Одеської області

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 24 квітня відкрила дисциплінарну справу щодо судді Іллічівського міського суду Одеської області Юрія Тюміна.

Автором скарги на суддю став керівник Чорноморської окружної прокуратури Одеської області.

Згідно з матеріалами справи, у провадженні слідчого судді Юрія Тюміна перебувало клопотання окружної прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно громадянина, який підозрювався у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Громадянина було затримано поліцією 14 лютого 2024 року, а під час обшуку у нього були вилучені гроші та речі, викрадені під час розбійного нападу. В той же день йому було повідомлено про підозру, а клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було надіслане до Іллічівського міського суду за допомогою системи «Електронний суд».

Клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу надійшло в Іллічівський міський суд 15 лютого 2024 року, однак так і не було розглянуто протягом 72 годин, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс.

Строк затримання підозрюваного закінчувався у 14:00 17 лютого (субота), відтак слідчий суддя Юрій Тюмін призначив засідання з обрання запобіжного заходу на 10:00 16 лютого.

Однак 16 лютого слідчий суддя все ж ухвалив відкласти судове засідання на 9:00 19 лютого, тобто на понеділок.

Як зазначили у зв’язку з цим в прокуратурі, фактично Юрій Тюмін відмовився 16 лютого розглянути клопотання через закінчення робочого часу.

Справа в тому, що мотивуючи наявність підстав для відкладення судового засідання, Юрій Тюмін в ухвалі зазначив:

«Протягом 16 лютого 2024 року слідчий суддя здійснював розгляд даного клопотання, який не вдалося завершити до завершення робочого часу. Секретар судового засідання Скульніченко К.Г. відмовилася брати участь у судовому засіданні через стан підозрюваного. Секретар судового засідання Левицька А.В. відмовляється продовжувати брати участь у судовому засіданні після завершення робочого часу. Слідчий суддя ще в першій половині дня намагався зв’язатися з керівником апарату суду з приводу дисципліни секретарів судового засідання, однак виклик не прийнято. Оскільки розгляд неможливо завершити протягом робочого часу, його необхідно відкласти, а оскільки 16 лютого 2024 року п’ятниця, перший робочий день для наступного судового засідання - понеділок 19 лютого 2024 року. Враховуючи, що слідчий суддя позбавлений можливості завершити розгляд клопотання до спливу 72 годин з моменту затримання підозрюваного, останній підлягає звільненню з-під варти».

Таким чином, затриманого за розбій було звільнено з-під варти у залі суду без застосування будь-якого іншого запобіжного заходу.

19 лютого прокурор ініціював питання щодо повернення слідчим суддею раніше поданого до Іллічівського міського суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв’язку зі зміною підслідності даного кримінального провадження.

Прокурором було зазначено, що клопотання про обрання запобіжного заходу подане вже до Біляївського районного суду Одеської області, слідчий суддя якого має одночасно з клопотанням прокуратури розглянути і скаргу захисника щодо незаконного затримання підозрюваного, за місцем знаходження органу досудового розслідування.

19 лютого своєю ухвалою Юрій Тюмін повернув без розгляду клопотання про застосування щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та скаргу на його незаконне затримання.

У своїх поясненнях, наданих під час попередньої перевірки ВРП, Юрій Тюмін повідомив, що протягом дня 16 лютого 2024 року, під час розгляду клопотання, він був вимушений робити перерви для виклику швидкої медичної допомоги підозрюваному, а також для розгляду іншим суддею поданої стороною захисту заяви про його відвід.

16 лютого 2024 року одна з секретарів судового засідання повідомила судді, що вона не бажає брати подальшу участь у засіданні через демонстрацію ознак нудоти підозрюваним, який лежав на ношах в судовому засіданні.

На звернення судді до іншого секретаря судового засідання з повідомленням щодо необхідності забезпечення її участі у судовому засіданні під час продовження розгляду клопотання, остання в ультимативній формі повідомила про неможливість участі у судовому засіданні у зв’язку із необхідністю покинути робоче місце після закінчення робочого часу, а також зазначила, що примушення її до участі у судовому засіданні після закінчення робочого часу є порушенням Кодексу законів про працю.

Також секретарі судового засідання зазначили про те, що судове засідання може продовжуватися за участі судового розпорядника, на якого тимчасово покладено обов’язки секретаря судового засідання. Однак, останній навчався навичкам секретаря судового засідання менше одного тижня, що унеможливлює належне виконання ним обов’язків секретаря судового засідання. Суддя, у свою чергу, вважав, що судове засідання мало проходити виключно за участі досвідченого секретаря судового засідання.

Зазначені обставини, з урахуванням твердження секретаря судового засідання про неприпустимість порушення Кодексу законів про працю, у підсумку змусили суддю прийняти рішення про відкладення судового засідання, тобто перенести його на понеділок на 9:00.

Дослідивши скаргу прокуратури та пояснення судді, дисциплінарна палата ВРП зазначила наступне.

Оскільки у слідчих суддів немає вихідних днів під час розгляду невідкладних клопотань, то участь секретарів судових засідань забезпечується судом у передбаченому порядку, без обмеження секретарем, який закріплений за конкретним суддею. У керівництва та апарату суду, у випадку призначення слідчим суддею Юрієм Тюміним судового засідання, була можливість організаційно забезпечити продовження розгляду клопотання про обрання особі запобіжного заходу до закінчення строку затримання такої особи (до 14:00 17 лютого 2024 року).

Зволікання судді із розглядом клопотання, свідоме відкладення судового засідання поза межами строку затримання особи, унеможливили досягнення загальної мети вжиття щодо особи запобіжного заходу – забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків та призвели до того, що особа, підозрювана у вчиненні тяжкого злочину, була звільнена з-під варти в залі суду без обрання будь-якого запобіжного заходу.

Слідчим суддею не було враховано і те, що на момент постановлення ним ухвали про відкладення судового засідання з негайним звільненням затриманої особи з-під варти, строк затримання такої особи без ухвали слідчого судді (в порядку статті 208 КПК) ще не закінчився.

Відтак, оскільки належне здійснення повноважень є обов’язком кожного судді, то Юрій Тюмін не має права безпідставно ухилятися від розгляду справ (клопотань), які перебувають у його провадженні. Завдання слідчого судді як раз і полягає саме у перевірці під час кримінального провадження законності та обґрунтованості обмеження прав, свобод та інтересів підозрюваного.

У підсумку, Третя дисциплінарна палата ВРП вирішила відкрити дисциплінарну справу щодо судді Юрія Тюміна.

Зазначимо, що на посаду судді Юрій Тюмін був призначений у липні 2020 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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