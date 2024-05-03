Кратковременные дожди и заморозки: какой будет погода в Украине на выходные

В некоторых областях страны на поверхности почвы прогнозируются заморозки.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, какой следует ожидать погоду в стране на выходные 4-5 мая.

В ближайшие трое суток в большинстве областей без осадков, лишь днем 5-6 мая в северных и западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в выходные ночью 4-10°, на юге и крайнем западе страны до 13°, в большинстве районов Левобережья 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем 14-20° тепла, в западных областях 21- 26°; в понедельник в Украине ночью 7-13 °, днем 20-25 °.

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