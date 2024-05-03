Короткочасні дощі та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні

У деяких областях країни на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, якою слід очікувати погоду в країні на вихідні 4-5 травня.

У найближчі три доби в більшості областей без опадів, лише вдень 5-6 травня у північних та західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у вихідні вночі 4-10°, на півдні та крайньому заході країни до 13°, в більшості районів Лівобережжя 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 14-20° тепла, в західних областях 21-26°; в понеділок в Україні вночі 7-13°, вдень 20-25°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.