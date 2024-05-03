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Короткочасні дощі та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні

23:12, 3 травня 2024
У деяких областях країни на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки.
Короткочасні дощі та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідні
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Український гідрометеорологічний центр повідомив, якою слід очікувати погоду в країні на вихідні 4-5 травня.

У найближчі три доби в більшості областей без опадів, лише вдень 5-6 травня у північних та західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у вихідні вночі 4-10°, на півдні та крайньому заході країни до 13°, в більшості районів Лівобережжя 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 14-20° тепла, в західних областях 21-26°; в понеділок в Україні вночі 7-13°, вдень 20-25°.

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