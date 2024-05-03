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Протягом квітня окупанти 444 рази застосували хімічну зброю

20:15, 3 травня 2024
За квітень окупанти завдали на 71 хімічну атаку більше.
Протягом квітня окупанти 444 рази застосували хімічну зброю
Джерело фото: fakty.com.ua
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Протягом квітня мобільні групи Сил оборони України зафіксували 444 випадки застосування окупантами боєприпасів із небезпечними хімічними речовинами, що на 71 випадок більше, ніж у попередньому місяці. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначено, що основним способом доставки таких боєприпасів є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом К-51

За період з лютого 2023 року по квітень 2024 року загалом було зафіксовано 1891 випадок застосування боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами, російською федерацією. У Генштабі наголошують, що такі дії порушують "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також міжнародні закони та звичаї ведення війни.

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