Протягом квітня окупанти 444 рази застосували хімічну зброю

За квітень окупанти завдали на 71 хімічну атаку більше.

Джерело фото: fakty.com.ua

Протягом квітня мобільні групи Сил оборони України зафіксували 444 випадки застосування окупантами боєприпасів із небезпечними хімічними речовинами, що на 71 випадок більше, ніж у попередньому місяці. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначено, що основним способом доставки таких боєприпасів є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом К-51

За період з лютого 2023 року по квітень 2024 року загалом було зафіксовано 1891 випадок застосування боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами, російською федерацією. У Генштабі наголошують, що такі дії порушують "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також міжнародні закони та звичаї ведення війни.

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