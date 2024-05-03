Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні з 18 травня оновити дані в ТЦК, — представник Генштабу

Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі зобов’язані оновити свої дані.

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію (після 18 травня) всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.Про це заявив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

«Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби.

До речі, обмежено придатні законом 10313 були виключені і зараз громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації», — зазначив Глущенко.

У представника Генштабу уточнили, чи всі чоловіки від 18 до 60 років повинні оновити свої дані в ТЦК.

«Так, абсолютно правильно», — наголосив Глущенко.

Як писала «Судово-юридична газета», закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг.

Якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Рада вже схвалила у першому читанні.

Додамо, що жінки низки спеціальностей після 18 травня повинні оновити свої дані в ТЦК.

Нагадаємо, Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Крім того, у Міноборони пояснили, як користуватись електронним кабінетом військовозобов'язаного.

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