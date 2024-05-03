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Все мужчины от 18 до 60 лет должны с 18 мая обновить данные в ТЦК, — представитель Генштаба

17:30, 3 мая 2024
Законом предусмотрено, что граждане от 18 до 60 лет мужского пола обязаны обновить свои данные.
Все мужчины от 18 до 60 лет должны с 18 мая обновить данные в ТЦК, — представитель Генштаба
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После вступления в силу нового закона о мобилизации (после 18 мая) все мужчины от 18 до 60 лет должны с 18 мая обновить данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в интервью Радио NV.

«Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Это тесно связано с тем, что у нас в стране сейчас введен правовой режим военного положения, объявлена мобилизация и государство должно знать количество людей, состоящих у него на военном учете. Несмотря на то, что он годен или ограниченно годен, непригоден к военной службе.

Кстати, ограниченно пригодные законом 10313 г. были исключены и сейчас граждане будут иметь статус либо пригодный к военной службе, либо непригодный к военной службе. Таким образом, эта информация будет внесена в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это будет обновленная информация, она будет использована ТЦК для выполнения мер мобилизации», — отметил Глущенко.

У представителя Генштаба уточнили, должны ли все мужчины от 18 до 60 лет обновить свои данные в ТЦК.

«Да, абсолютно правильно», - подчеркнул Глущенко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг.

Если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанности обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 Рада уже одобрила в первом чтении.

Добавим, что женщины ряда специальностей после 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК.

Напомним, Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Кроме того, в Минобороны объяснили, как пользоваться электронным кабинетом военнообязанного.

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