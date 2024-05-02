В Минобороны объяснили, как пользоваться электронным кабинетом военнообязанного

Количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом, может достигнуть 70-80%, считают в Минобороны.

Источник фото: ОП, Associated Press, коллаж 24 Канал

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны заявили, что 18 мая будет запущен электронный кабинет военнообязанного.

Заместительница министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире «Радио Свобода» отметила, что сейчас это приложение буквально создается, а для того, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить его, авторизироваться и заполнить необходимые «поля».

По ее словам, Минобороны работает над тем, чтобы в приложении была доступна простая и удобная функция – авторизоваться, заполнить три «поля», а именно – номер телефона, электронная почта и фактический адрес проживания, и получить сразу информацию из базы военнообязанных «Оберегов» для того, чтобы посмотреть, какие данные о лице есть в реестре.

Черногоренко заверила, что для того чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

«Будет возможность делать это дистанционно без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и далее будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК… Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе из из-за границы. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом, может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно», – отметила заместитель министра обороны.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062), предусматривающий, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Кроме того, если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанность обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 года Верховная Рада 10 апреля одобрила в первом чтении.

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