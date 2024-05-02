У Міноборони пояснили, як користуватись електронним кабінетом військовозобов'язаного

Кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, вважають у Міноборони.

Джерело фото: ОП, Associated Press, колаж 24 Канал

Як писала «Судово-юридична газета», у Міноборони заявили, що 18 травня буде запущено електронний кабінет військовозобов’язаного.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі «Радіо Свобода» зазначила, що зараз цей застосунок буквально створюється, а для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити його, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

За її словами, Міноборони працює над тим, щоб в застосунку була доступна проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити три «поля», а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання, і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані щодо особи є в реєстрі.

Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

«Буде можливість робити це дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК… Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-закордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно», – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), який передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Крім того, якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Верховна Рада 10 квітня схвалила у першому читанні.

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