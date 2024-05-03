К членам ВЛК установили требование добропорядочности и определили, как будут отменяться постановления ВЛК

Постановление ВЛК будет упразднено, если предыдущее постановление ВЛК на дату его принятия не соответствовало законодательству или было принято на основании недействительных документов.

Постановление ВЛК смогут упразднить, если на дату его принятия оно не соответствовало законодательству или было принято на основании недействительных документов. Соответствующие изменения внесли в обновленное Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которое утверждено Приказом Министерства обороны от 27 апреля 2024 г. №262 и вступит в силу 4 мая.

Разделение остается таким же: военно-врачебные комиссии (ВЛК), штатные и внештатные (постоянно и временно действующие).

Штатные и внештатные (постоянно и временно действующие) ВЛК принимают постановления. Постановления ВЛК оформляются свидетельством о болезни, справкой военно-врачебной комиссии, протоколом заседания штатной военно-врачебной комиссии.

ВЛК принимают постановления в том числе на выездных заседаниях и в отдельных случаях (лечение за границей) - дистанционно.

Постановления штатных и внештатных ВЛК обязательны к исполнению.

Постановления ВЛК могут быть отменены или упразднены штатными ВЛК.

Постановление ВЛК упраздняется в случаях, когда предыдущее постановление ВЛК на дату его принятия не соответствовало законодательству и/или было принято на основании недействительных документов.

Постановление ВЛК отменяется в случаях, когда необходимо привести содержание предыдущего постановления ВЛК (которое было принято правильно) в соответствие с действующим законодательством.

Документация, которая создается (заполняется) в процессе военно-врачебной экспертизы, ведется в бумажной или электронной форме. Документирование в электронной форме производится с применением усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, электронной печати и электронной отметки времени.

Члены ВЛК действуют на принципах верховенства права, законности, уважения и прав человека и гражданина, добропорядочности, коллегиальности, равноправия членов комиссии, свободного обсуждения и решения вопросов, объективности, беспристрастности и обоснованности принятых решений, выводов и предложений.

Добропорядочность является одним из определяющих принципов военнослужащих, государственных служащих, работников, являющихся членами ВЛК. Их деятельность направлена на обеспечение национальных интересов Украины при выполнении задач и функций государства, содействие и реализации прав и законных интересов человека и гражданина, поддержание позитивного имиджа государства и Вооруженных сил Украины.

К добродетельному поведению относится: приоритет служебных интересов, компетентность, прозрачность, неразглашение конфиденциальной информации (конфиденциальность), корректность и вежливость.

Также определено, что по решению ЦВЛК на ВЛК региона, независимо от административно-территориальной зоны ответственности ВЛК за проведение военно-врачебной экспертизы, возлагается рассмотрение, контроль, утверждение постановлений внештатных постоянно действующих ВЛК и принятие, отмена, пересмотр постановлений о причинной связи заболеваний , травм (ранений, контузий, увечий), в том числе повлекших гибель (смерть) военнослужащих, лиц уволенных с военной службы.

Постановление ВЛК ТЦК и СП о степени годности военнообязанного к военной службе, принятое в учетных целях в мирное время, действительно в течение пяти лет со дня окончания медицинского осмотра.

Постановление ВЛК районных, городских ТЦК и СП о степени годности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра.

Если в состоянии здоровья военнообязанного, по его обращению или выводам врачей заведения здравоохранения возникли изменения, то по направлению руководителя ТЦК и СП проводится повторное медицинское освидетельствование с целью определения степени пригодности к военной службе.

Во время действия особого периода постановления ВЛК районных, городских ТЦК и СП о непригодности к военной службе военнообязанных оформляются свидетельствами о болезни (приложение 11 к настоящему Положению) в трех экземплярах, не позднее десятидневного срока со дня окончания медицинского осмотра и проверки ВЛК областных (Киевского и Севастопольского городских) ТЦК и СП направляются на утверждение в штатные ВЛК согласно административно-территориальной зоны ответственности за проведение военно-врачебной экспертизы.

Другие постановления ВЛК районных, городских ТЦК и СП на особый период оформляются справкой военно-врачебной комиссии (приложение 4 к настоящему Положению) в трех экземплярах.

Постановления ВЛК ТЦК и СП в формулировке «Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра)» не позднее пятидневного срока со дня окончания медицинского осмотра, направляются в целях контроля в ВЛК областных (Киевского и Севастопольского городских) ТЦК и СП.

Копия справки ВЛК с подписью об ознакомлении и датой выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала, будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным.

Также согласно изменениям в Расписание болезней, которые вступят в силу 4 мая, лица с клинически излеченным туберкулезом или остаточными изменениями смогут служить.

Кроме того, мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко

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