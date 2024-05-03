К членам ВЛК установили требование добропорядочности и определили, как будут отменяться постановления ВЛК

Постановление ВЛК смогут упразднить, если на дату его принятия оно не соответствовало законодательству или было принято на основании недействительных документов. Соответствующие изменения внесли в обновленное Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которое утверждено Приказом Министерства обороны от 27 апреля 2024 г. №262 и вступит в силу 4 мая.
Разделение остается таким же: военно-врачебные комиссии (ВЛК), штатные и внештатные (постоянно и временно действующие).
Штатные и внештатные (постоянно и временно действующие) ВЛК принимают постановления. Постановления ВЛК оформляются свидетельством о болезни, справкой военно-врачебной комиссии, протоколом заседания штатной военно-врачебной комиссии.
ВЛК принимают постановления в том числе на выездных заседаниях и в отдельных случаях (лечение за границей) - дистанционно.
Постановления штатных и внештатных ВЛК обязательны к исполнению.
Постановления ВЛК могут быть отменены или упразднены штатными ВЛК.
Постановление ВЛК упраздняется в случаях, когда предыдущее постановление ВЛК на дату его принятия не соответствовало законодательству и/или было принято на основании недействительных документов.
Постановление ВЛК отменяется в случаях, когда необходимо привести содержание предыдущего постановления ВЛК (которое было принято правильно) в соответствие с действующим законодательством.
Документация, которая создается (заполняется) в процессе военно-врачебной экспертизы, ведется в бумажной или электронной форме. Документирование в электронной форме производится с применением усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, электронной печати и электронной отметки времени.
Члены ВЛК действуют на принципах верховенства права, законности, уважения и прав человека и гражданина, добропорядочности, коллегиальности, равноправия членов комиссии, свободного обсуждения и решения вопросов, объективности, беспристрастности и обоснованности принятых решений, выводов и предложений.
Добропорядочность является одним из определяющих принципов военнослужащих, государственных служащих, работников, являющихся членами ВЛК. Их деятельность направлена на обеспечение национальных интересов Украины при выполнении задач и функций государства, содействие и реализации прав и законных интересов человека и гражданина, поддержание позитивного имиджа государства и Вооруженных сил Украины.
К добродетельному поведению относится: приоритет служебных интересов, компетентность, прозрачность, неразглашение конфиденциальной информации (конфиденциальность), корректность и вежливость.
Также определено, что по решению ЦВЛК на ВЛК региона, независимо от административно-территориальной зоны ответственности ВЛК за проведение военно-врачебной экспертизы, возлагается рассмотрение, контроль, утверждение постановлений внештатных постоянно действующих ВЛК и принятие, отмена, пересмотр постановлений о причинной связи заболеваний , травм (ранений, контузий, увечий), в том числе повлекших гибель (смерть) военнослужащих, лиц уволенных с военной службы.
Постановление ВЛК ТЦК и СП о степени годности военнообязанного к военной службе, принятое в учетных целях в мирное время, действительно в течение пяти лет со дня окончания медицинского осмотра.
Постановление ВЛК районных, городских ТЦК и СП о степени годности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра.
Если в состоянии здоровья военнообязанного, по его обращению или выводам врачей заведения здравоохранения возникли изменения, то по направлению руководителя ТЦК и СП проводится повторное медицинское освидетельствование с целью определения степени пригодности к военной службе.
Во время действия особого периода постановления ВЛК районных, городских ТЦК и СП о непригодности к военной службе военнообязанных оформляются свидетельствами о болезни (приложение 11 к настоящему Положению) в трех экземплярах, не позднее десятидневного срока со дня окончания медицинского осмотра и проверки ВЛК областных (Киевского и Севастопольского городских) ТЦК и СП направляются на утверждение в штатные ВЛК согласно административно-территориальной зоны ответственности за проведение военно-врачебной экспертизы.
Другие постановления ВЛК районных, городских ТЦК и СП на особый период оформляются справкой военно-врачебной комиссии (приложение 4 к настоящему Положению) в трех экземплярах.
Постановления ВЛК ТЦК и СП в формулировке «Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра)» не позднее пятидневного срока со дня окончания медицинского осмотра, направляются в целях контроля в ВЛК областных (Киевского и Севастопольского городских) ТЦК и СП.
Копия справки ВЛК с подписью об ознакомлении и датой выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр.
Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала, будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным.
Также согласно изменениям в Расписание болезней, которые вступят в силу 4 мая, лица с клинически излеченным туберкулезом или остаточными изменениями смогут служить.
Кроме того, мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.
С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.
Автор: Наталя Мамченко
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