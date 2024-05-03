Британия ослабила правила поездок в Украину

МИД Великобритании изменило рекомендации по путешествиям в Украину.

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Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации по путешествиям в Украину, частично ослабив ограничения для западных областей. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

Теперь МИД Великобритании рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок, кроме необходимых, во Львовскую, Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области, но не приближаться ближе чем на 50 километров к границе с Беларусью. С начала 2024 года также допускаются поездки при условии необходимости в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области.

Однако внешнеполитическое ведомство Великобритании продолжает советовать воздержаться от всех поездок в другие области Украины.

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