Британія ослабила правила поїздок в Україну

МЗС Великої Британії змінило рекомендації щодо подорожей до України.

Джерело фото: ukrinform

Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило свої рекомендації щодо подорожей до України, частково послабивши обмеження для західних областей. Про це повідомляє пресслужба британського МЗС.

Тепер МЗС Великої Британії рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок, крім необхідних, до Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, але не наближатися ближче ніж на 50 кілометрів до кордону з Білоруссю. З початку 2024 року також допускаються поїздки за умови необхідності до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Проте зовнішньополітичне відомство Великої Британії продовжує радити утриматись від усіх поїздок до інших областей України.

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