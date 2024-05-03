На Київщині шахрайка виманила у 72-річної бабусі понад 38 000 гривень

Жінка півтора місяці виманювала кошти у бабусі.

Фото: kv.npu.gov.ua

На Київщині поліцейські затримали та повідомили про підозру шахрайці, яка виманила у бабусі понад 38 000 гривень.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, у квітні, перебуваючи на одній із зупинок громадського транспорту в місті Сквира, фігурантка познайомилась з 72-річною бабусею. Жінка увійшла в довіру до літньої жінки та майже щодня телефонувала і казала, що їй потрібні грошові кошти під різними приводами. Бабуся віддавала готівку під час зустрічі, а пізніше надсилала кошти за наданими шахрайкою банківськими реквізитами.

За пів місяця жінка, шляхом обману, заволоділа у потерпілої сумою у понад 38 тисяч гривень. Згодом, під час чергової спроби її ошукати, бабуся пішла за допомогою до поліції.

Зловмисницею виявилась 54-річна жителька Дніпра, яка в минулому вже притягувалась до кримінальної відповідальності за шахрайські дії.

У суді фігурантці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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