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Британія призначить спецпредставника для нарощування виробництва зброї

18:54, 3 травня 2024
В уряді Великої Британії з’явиться спецпредставник для нарощування виробництва зброї.
Британія призначить спецпредставника для нарощування виробництва зброї
Джерело фото: Sky News
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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон анонсував призначення нового спецпредставника для нагляду за планом нарощування національного військового виробництва. Про це він сказав в інтерв'ю «Sky News».

Кемерона попросили відповісти, як британський уряд може змусити приватні оборонні компанії на кшталт BAE Systems, Thales і Babcock збільшувати виробництво в необхідних масштабах і темпах.

«Існує спеціальна стратегія у сфері боєприпасів вартістю 10 мільярдів фунтів стерлінгів, яка забезпечить саме те, про що ви говорите – нарощування виробництва», – сказав він. «Але я вважаю, що ми можемо піти ще далі, призначивши спеціального посланника з питань оборони, який би мав повноваження від прем'єр-міністра, щоб переконатися, що ми укладаємо дворічні угоди з постачальниками озброєнь, тому що нам потрібно не лише надавати більше озброєнь Україні, але й нарощувати власні запаси», – додав він.

Питаючи про те, чи буде новий посланник, чия особа ще не розкрита, сучасним еквівалентом лорда Бівербрука, якому було доручено розширити виробництво літаків під час Другої світової війни, лорд Кемерон сказав: «Сьогодні 21 століття, щоб не було лорда Бівербрука».

За словами очільника МЗС, спецпредставник комунікуватиме з виробниками й запевнятиме у фінансуванні багаторічних проєктів.

Нагадаємо, Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

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