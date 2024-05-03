Великобритания назначит спецпредставителя для наращивания производства оружия

В правительстве Великобритании появится спецпредставитель для наращивания производства оружия.

Источник фото: Sky News

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон анонсировал назначение нового спецпредставителя для надзора за планом наращивания национального военного производства. Об этом он сказал в интервью «Sky News».

Кэмерона попросили ответить, как британское правительство может вынудить частные оборонные компании вроде BAE Systems, Thales и Babcock увеличивать производство в требуемых масштабах и темпах.

«Существует специальная стратегия в сфере боеприпасов стоимостью 10 миллиардов фунтов стерлингов, которая обеспечит именно то, о чем вы говорите – наращивание производства», - сказал он. «Но я считаю, что мы можем пойти еще дальше, назначив специального посланника по вопросам обороны, который имел бы полномочия от премьер-министра, чтобы убедиться, что мы заключаем двухлетние соглашения с поставщиками вооружений, потому что нам нужно не только предоставлять больше вооружений Украине, но и наращивать собственные запасы», – добавил он.

Спрашивая о том, будет ли новый посланник, чье лицо еще не раскрыто, современным эквивалентом лорда Бивербрука, которому было поручено расширить производство самолетов во время Второй мировой войны, лорд Кэмерон сказал: «Сегодня 21 век, чтобы не было лорда Бивербрука».

По словам главы МИД, спецпредставитель будет общаться с производителями и будет уверять в финансировании многолетних проектов.

Напомним, Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной по поводу 100-летнего партнерства.

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