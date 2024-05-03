Чехия обвинила российских хакеров в кибератаках на учреждения

МИД Чехии сообщил, что с прошлого года учреждения подверглись кибератакам хакеров из России.

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Учреждения Чехии в прошлом году стали объектом кибератак со стороны российской хакерской группы АРТ28, которую связывают с Главным разведывательным управлением (ГРУ) российской федерации. Об этом сообщает издание The Guardian.

С помощью уязвимости в программе Outlook компании Microsoft хакеры осуществляли кибератаки на чешские учреждения. Заявление Министерства иностранных дел Чехии было опубликовано после того, как Министерство внутренних дел Германии сообщило о серии кибератак, которые также считаются действиями ГРУ, на различные сферы деятельности страны.

"Чехия совместно с Германией, Европейским союзом (ЕС), НАТО и международными партнерами решительно осуждает деятельность российского государственного субъекта APT28, который проводит долгосрочную кампанию кибершпионажа в европейских странах", - заявили в Министерстве иностранных дел Чехии.

Однако власти Чехии не уточнили, какие именно учреждения были атакованы киберпреступниками.

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