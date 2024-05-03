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Совет адвокатов: Методику обсчета эпизодов при оплате услуг адвоката БПД следует уточнить

16:34, 3 мая 2024
В САУ отметили необходимость внесения изменений в методику расчетов и в контексте оплаты работы адвокатов предложили внедрить три критерия.
Совет адвокатов: Методику обсчета эпизодов при оплате услуг адвоката БПД следует уточнить
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Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что Совет адвокатов инициирует изменения в постановление правительства об оплате услуг и возмещении расходов адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную помощь.

Соответствующее решение было принято на последнем заседании САУ по итогам обсуждения обращения адвоката, пожаловавшейся на несправедливость формулы оплаты услуг, применяемых региональными центрами БПД (постановление Кабмина от 17.09.2014 №465).

Адвокат подала в центр акт предоставленных услуг и расчет размера вознаграждения в уголовном производстве на стадии досудебного расследования с учетом десяти эпизодов правонарушений. Но чиновники определили, что расчет должен производиться исходя только из двух эпизодов.

По постановлению при определении суммы оплаты учитывается степень тяжести инкриминируемого преступления по каждому эпизоду. Одним из преступлений, в совершении которых подозревалось лицо, был незаконный сбыт психотропных веществ. Каждый из эпизодов нарушения был внесен в ЕРДР, ведь факты сбыта характеризовались отдельным временем, местом совершения и имели собственный предмет доказывания. Кроме этого каждый факт являлся отдельным достаточным основанием для привлечения лица к ответственности. Но в центре решили, что это было продолжающееся правонарушение. И согласно правилам, если в материалах правонарушения трактуется как продолжающееся, то при расчете вознаграждения оно принимается как один эпизод.

«Такая позиция по обоснованному убеждению Комитета несправедлива, - отметила во время заседания член САУ, председатель комитета НААУ по вопросам БПД Оксана Каденко. - Ведь она не учитывает объем работы адвоката по защите лица… Это, соответственно, совсем другой объем исследования доказательств, работы с клиентом, исследования материалов, формирования позиции и т.д. Оценка такой ситуации явно не отвечает целям реализации дифференциации оплаты услуг адвоката в зависимости от объема предоставленных услуг».

Она обратила внимание на то, что если бы адвокат согласился на квалификацию с признаком повторности, то вопрос был бы решен, но такая формализация обвинительного акта прямо противоречит интересам подзащитного, поскольку этот признак повторности обременяет уголовную ответственность.

Участники заседания согласились, что проблема действительно существует. А член РАУ Барбара Калюжная дополнительно обратила внимание, что схожая по своей сути ситуация связана с представительством нескольких пострадавших, когда, несмотря на значительный объем, оплата производится как за работу с одним потерпевшим.

В конце концов, в САУ констатировали необходимость внесения изменений в методику расчетов и в контексте оплаты работы адвокатов предложили внедрить три критерия: количество эпизодов согласно выпискам из ЕРДР, количество эпизодов согласно обвинительному акту и количество эпизодов согласно приговору суда первой инстанции. При этом для оплаты работы адвоката должен применяться самый большой из трех показателей.

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