Рада адвокатів: Методику обрахунку епізодів при оплаті послуг адвоката БПД слід уточнити

У РАУ наголосили на необхідності внесення змін до методики розрахунків і в контексті оплати роботи адвокатів запропонували впровадити три критерії.

Національна асоціація адвокатів України повідомила, що Рада адвокатів ініціює зміни до постанови уряду про оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

Відповідне рішення було ухвалене на останньому засіданні РАУ за підсумками обговорення звернення адвоката, яка поскаржилася на несправедливість формули оплати послуг, що застосовують регіональні центри БПД (постанова Кабміну від 17.09.2014 №465).

Адвокат подала до центру акт наданих послуг та розрахунок розміру винагороди у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування з урахуванням десяти епізодів правопорушень. Але чиновники визначили, що розрахунок має здійснюватися виходячи лише з двох епізодів.

За постановою при визначені суми оплати враховується ступінь тяжкості інкримінованого злочину за кожним епізодом. Одним із злочинів, у вчиненні яких підозрювалася особа, був незаконний збут психотропних речовин. Кожен з епізодів порушення був внесений до ЄРДР, адже факти збуту характеризувалися окремим часом, місцем способом вчинення та мали власний предмет доказування. Крім цього кожен факт був окремою достатньою підставою для притягнення особи до відповідальності. Але у центрі вирішили, що це було продовжуване правопорушення. І згідно з правилами, якщо в матеріалах провадження правопорушення трактується як продовжуване, то під час розрахунку винагороди воно приймається як один епізод.

«Така позиція на обґрунтоване переконання Комітету, є несправедливою, - зауважила під час засідання член РАУ, голова комітету НААУ з питань БПД Оксана Каденко. - Адже вона не враховує обсягу роботи адвоката по захисту особи… Це, відповідно, зовсім інший обсяг дослідження доказів, роботи з клієнтом, дослідження матеріалів, формування позиції тощо. Оцінка такої ситуації явно не відповідає меті реалізації диференціації оплати послуг адвоката в залежності від обсягу наданих послуг».

Вона звернула увагу на те, що якби адвокат погодилася на кваліфікацію з ознакою повторності, то питання було б вирішено, але така формалізація обвинувального акта прямо суперечить інтересам підзахисного, бо ця ознака повторності обтяжує кримінальну відповідальність.

Учасники засідання погодилися, що проблема дійсно існує. А член РАУ Барбара Калюжна додатково звернула увагу, що схожа за своєю суттю ситуація пов’язана із представництвом кількох потерпілих, коли попри значний обсяг, оплата здійснюється як за роботу з одним потерпілим.

Зрештою у РАУ констатували необхідність внесення змін до методики розрахунків і в контексті оплати роботи адвокатів запропонували впровадити три критерії: кількість епізодів згідно витягів з ЄРДР, кількість епізодів згідно обвинувального акта і кількість епізодів згідно вироку суду першої інстанції. При цьому для оплати роботи адвоката має застосовуватися найбільший з трьох показників.

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