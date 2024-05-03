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Чехія звинуватила російських хакерів в кібератаках на установи

18:45, 3 травня 2024
МЗС Чехії повідомило, що з минулого року установи зазнали кібератак хакерів гур рф.
Чехія звинуватила російських хакерів в кібератаках на установи
Джерело фото: Getty Images
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Установи Чехії минулого року стали об'єктом кібератак з боку російської хакерської групи АРТ28, яку пов'язують з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) російської федерації. Про це повідомляє видання The Guardian.

За допомогою вразливості у програмі Outlook компанії Microsoft хакери здійснювали кібератаки на чеські установи. Заява Міністерства закордонних справ Чехії була опублікована після того, як Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило про серію кібератак, які також вважаються діями ГРУ, на різні сфери діяльності країни.

«Чехія спільно з Німеччиною, Європейським союзом (ЄС), НАТО та міжнародними партнерами рішуче засуджує діяльність російського державного суб'єкта APT28, який проводить довгострокову кампанію кібершпигунства в європейських країнах», - заявили в Міністерстві закордонних справ Чехії.

Проте влада Чехії не уточнила, які саме установи були атаковані кіберзлочинцями.

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