На Киевщине мошенница выманила у 72-летней бабушки более 38 000 гривен

Женщина на полтора месяца выманивала деньги у бабушки.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области полицейские задержали и сообщили о подозрении мошеннице, которая выманила у бабушки более 38 000 гривен.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, в апреле, находясь на одной из остановок общественного транспорта в городе Сквира, фигурантка познакомилась с 72-летней бабушкой. Женщина вошла в доверие к пожилой женщине и почти каждый день звонила по телефону и говорила, что ей нужны денежные средства под разными предлогами. Бабушка отдавала наличные деньги во время встречи, а позже направляла средства по предоставленным мошенницей банковским реквизитам.

За пол месяца женщина, путем обмана, завладела у потерпевшей суммой более 38 тысяч гривен. Впоследствии, во время очередной попытки обмануть, бабушка пошла за помощью в полицию.

Злоумышленницей оказалась 54-летняя жительница Днепра, которая в прошлом уже привлекалась к уголовной ответственности за мошеннические действия.

В суде фигурантке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.