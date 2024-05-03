Практика судов
  1. В Украине

На Киевщине мошенница выманила у 72-летней бабушки более 38 000 гривен

17:17, 3 мая 2024
Женщина на полтора месяца выманивала деньги у бабушки.
На Киевщине мошенница выманила у 72-летней бабушки более 38 000 гривен
Фото: kv.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области полицейские задержали и сообщили о подозрении мошеннице, которая выманила у бабушки более 38 000 гривен.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, в апреле, находясь на одной из остановок общественного транспорта в городе Сквира, фигурантка познакомилась с 72-летней бабушкой. Женщина вошла в доверие к пожилой женщине и почти каждый день звонила по телефону и говорила, что ей нужны денежные средства под разными предлогами. Бабушка отдавала наличные деньги во время встречи, а позже направляла средства по предоставленным мошенницей банковским реквизитам.

За пол месяца женщина, путем обмана, завладела у потерпевшей суммой более 38 тысяч гривен. Впоследствии, во время очередной попытки обмануть, бабушка пошла за помощью в полицию.

Злоумышленницей оказалась 54-летняя жительница Днепра, которая в прошлом уже привлекалась к уголовной ответственности за мошеннические действия.

В суде фигурантке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
К членам ВЛК установили требование добропорядочности и определили, как будут отменяться постановления ВЛК

Постановление ВЛК будет упразднено, если предыдущее постановление ВЛК на дату его принятия не соответствовало законодательству или было принято на основании недействительных документов.

Лица с умственной отсталостью легкой степени смогут служить в ТЦК – изменения в расписании болезней

До изменений умственная отсталость умеренной и легкой степени была основанием для признания лица ограниченно годным, но по новому расписанию болезней лица с умственной отсталостью легкой степени будут признаваться годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах и т.п.

Даже если жилье или земля имеют другого собственника, это не дает права должностным лицам входить на эти объекты без разрешения фактического владельца за пределами законных процедур – ВС

Должностные лица городского совета и директор КП путем снятия заградительной сетки через соседний двор незаконно проникли во владение лица – усадьбу и противоправно провели осмотр земельного участка – что решил Верховный Суд.

Военнообязанные с определенными формами туберкулеза смогут служить – изменения в Расписание болезней

Согласно изменениям в Расписание болезней, которые вступят в силу 4 мая, лица с клинически вылеченным туберкулезом или остаточными изменениями смогут служить.

Будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным – утверждены изменения в Расписание болезней

Диабет в определенных формах будет основанием для признания лица непригодным для военной службы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Вітюк
    Інна Вітюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олексій Огурцов
    Олексій Огурцов
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Федорчук
    Андрій Федорчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Шевченко
    Наталія Шевченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва