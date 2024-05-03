В течение апреля оккупанты 444 раза применили химическое оружие

За апрель оккупанты нанесли на 71 химическую атаку больше.

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В течение апреля мобильные группы Сил обороны Украины зафиксировали 444 случая применения оккупантами боеприпасов с опасными химическими веществами, что на 71 случай больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Указано, что основным способом доставки таких боеприпасов является использование беспилотных летательных аппаратов, преимущественно со сбросом К-51

За период с февраля 2023 года по апрель 2024 года в целом было зафиксировано 1891 случай применения боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, российской федерацией. В Генштабе отмечают, что такие действия нарушают "Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", а также международные законы и обычаи ведения войны.

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