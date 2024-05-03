На Пасху над Землей пройдет один из самых мощных метеоритных дождей ХХІ века

Метеоритный дождь, вызванный падением обломков от кометы Галлея.

В ближайшее воскресенье, 5 мая, ученые предсказывают чрезвычайно мощный метеоритный дождь, который, по их прогнозам, может стать самым сильным за всю первую четверть ХХІ века. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Метеоритный поток, вызванный падением обломков от кометы Галлея, известный как Эта-Аквариди, достигнет своего пика, который продлится вплоть до 10 мая. Особенно интенсивные наблюдения обещаются на фоне новолуния.

Лучше всего это природное явление можно будет наблюдать в южном полушарии Земли, где оно будет наиболее впечатляющим.

Метеоритные дожди возникают тогда, когда Земля пересекает потоки пыли и обломков комет и астероидов в своем пути вокруг Солнца. Эти обломки попадают в атмосферу и обычно сгорают, создавая спектакль на небе.

Исследователи, изучающие Эта-Аквариды, считают, что в этом году может наблюдаться значительное увеличение количества метеоритов. Некоторые даже утверждают, что это может быть самым впечатляющим метеоритным дождем за всю историю XXI века, но другие исследователи выражают сомнения в этом прогнозе.

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