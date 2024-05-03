Непридатні та чоловіки, виключені з військового обліку, але без відмітки у військовому квитку, повинні оновити свої дані у ТЦК – Генштаб

У Генштабі ЗСУ пояснили, чи повинні оновлювати свої дані у ТЦК особи, виключені з військового обліку та непридатні.

Всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої дані, включно з тими, хто є непридатним до військової служби та тими, хто був виключений з військового обліку, але не має про це відповідної відмітки у військово-обліковому документі. Це пояснив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

«Законом передбачено, що всі громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Незважаючи на те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби» - зазначив він.

Що стосується чоловіків, які були виключені з військового обліку в свій час, то тут увагу треба приділити тому, чи має такий чоловік відповідну відмітку у військовому квитку.

«Якщо громадянин віком від 18 до 60 років виключений з військового обліку (це зазначено в відповідних державних реєстрах, у його військовому квитку), такому громадянину не потрібно приходити для оновлення своїх даних.

Але хочу наголосити, що під час дії правового режиму воєнного стану і мобілізації кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ із відповідними відмітками. Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення» - підкреслив Юрій Глущенко.

Отже, якщо людина була виключена з військового обліку, але не має запису про це в військово-обліковому документі, наприклад, у військовому квитку, то цій людині доведеться звернутися до ТЦК, аби отримати цей запис. Він зобов’язаний мати при собі ці документи.

Юрій Глущенко також пояснив, що ті громадяни, які до набрання сили законом про мобілізацію 10449 вже прибули до ТЦК і оновили дані не будуть зобов’язані після набрання чинності законом знов йти і оновлювати свої дані, відповідні розпорядження вже віддані.

Також з 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста. У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет,

Раніше «Судово-юридична газета» також писала, чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним.

Також згідно зі змінами до Розкладу хвороб, які набудуть сили 4 травня, особи з клінічно вилікуваним туберкульозом чи залишковими змінами зможуть служити.

Крім того, ми писали, що особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на категорії.

З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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