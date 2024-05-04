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В Киеве спасли бобра, заблудившегося между жилыми домами на Троещине

07:00, 4 мая 2024
Бобра угостили яблоком и вызвали на помощь специалистов из Команды спасения животных.
В Киеве спасли бобра, заблудившегося между жилыми домами на Троещине
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В столице спасли бобра, заблудившегося между жилыми домами на Троещине. Местные жители заметили бобра возле жилых домов. По их словам, животное пол дня провело в парковой зоне и, скорее всего, не могло найти дорогу к водоему. Поэтому неравнодушные вызвали на помощь специалистов из Команды спасения животных и угостили бобра яблоком.

Спасатели отвезли бобра к водоему. В комментарии СМИ они объяснили, что сейчас у бобров сезон миграции молодых особей.

«У них такой образ жизни. Когда детки в семействе бобров подрастают, то родители весной их просто выгоняют из родной плотины, и они должны самостоятельно найти себе дом. Поэтому, вероятно, наш спасенный бобер двигался по Троещине в поисках нового дома и заблудился среди многоэтажек, поэтому и оказался в необычном для себя месте. Сейчас он уже в своей природной среде и, возможно, даже нашел новый дом», – объяснили «ТСН» в Команде спасения животных.

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