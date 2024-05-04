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Водителя BMW X3, который в Киеве сбил женщину на пешеходном переходе, избрали меру пресечения

07:36, 4 мая 2024
Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Водителя BMW X3, который в Киеве сбил женщину на пешеходном переходе, избрали меру пресечения
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В Киеве суд избрал меру пресечения 19-летнему водителю BMW X3, который сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что ДТП произошло 1 мая по улице Князов Острожских в Печерском районе города на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая – 37-летняя местная жительница, которая в результате наезда автомобиля получила многочисленные тяжелые травмы. Медики госпитализировали ее в больницу.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель фуры влетел в легковушку, оборвал электросеть, а потом еще и выпил коньяка.

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