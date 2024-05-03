Кабмин обновил Правила бронирования чиновников от мобилизации, — спикер Минобороны

Военнообязанные, возглавляемые определенными департаментами и подразделениями, могут быть мобилизованными.

В Украине изменились правила бронирования чиновников от мобилизации. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

В частности, военнообязанные граждане, возглавляющие определенные департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными.

«Есть четкие правила, они несколько изменились. Сейчас будут забронированы государственные служащие категории А — это председатели поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления», - сказал Лазуткин.

Он отметил, категории Б и В уже будут бронироваться лишь на 50%.

«То есть люди, возглавляющие определенные департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория В – это уже исполнители», - добавил спикер Минобороны.

По его словам, также отсрочку будут представители руководящих органов государственного управления, судьи, Нацполиция, Национальная гвардия, а также люди, которые вовлечены в киберзащиту.

Добавим, что непригодные мужчины, исключенные из военного учета, но без отметки в военном билете, должны обновить свои данные в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала, будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным.

Также согласно изменениям в Расписание болезней, которые вступят в силу 4 мая, лица с клинически излеченным туберкулезом или остаточными изменениями смогут служить.

Кроме того, мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

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