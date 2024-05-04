Практика судов
  1. В Украине

В ботсаду Гришко в Киеве жалуются, что люди лазят через забор и ломают сирень

07:54, 4 мая 2024
Национальный ботанический сад Киева просит посетителей не ломать цветы и не нарушать график.
В ботсаду Гришко в Киеве жалуются, что люди лазят через забор и ломают сирень
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный ботанический сад имени Гришко в Киеве обратился к посетителям с призывом уважать работников учреждения и их работу после того, как несколько человек начали приходить на территорию сада еще до начала рабочего дня, а некоторые даже ломали цветущие сирени.

На официальных страницах ботсада появилось обращение, где указано, что в последние недели в социальных сетях распространялся тренд встречи восхода солнца среди цветущих растений, что повлекло массовое посещение сада в нерабочее время.

В конце прошлой недели в соцсетях распространились кадры, как люди перелезают через ворота сада еще до его открытия, чтобы наблюдать за восходом солнца. Об этом сообщили в комментариях представители ботсада, которые отметили, что такое поведение посетителей недопустимо.

"Почти выламывали ворота, турникеты, пейпас. Мы сегодня были напуганы отношением людей. Это не парк, это - ботанический сад. Все хотят прийти посмотреть на сирень. Для того, чтобы она цвела, работники ботсада работают 90 лет, чтобы эта сирень сохранилась. А так просто все ломать - мы сегодня были шокированы тем, что происходит", - отметили в ботсаду.

Представительница ботсада отметила, что посещение сада на восходе солнца никогда не было опцией, поскольку сад имеет определенный график работы. Учреждение открыто для посетителей с 07:00 до 22:00, а кассы на вход работают с 08:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
К членам ВЛК установили требование добропорядочности и определили, как будут отменяться постановления ВЛК

Постановление ВЛК будет упразднено, если предыдущее постановление ВЛК на дату его принятия не соответствовало законодательству или было принято на основании недействительных документов.

Увольнение работников за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов

В Верховной Раде прокомментировали законопроект об увольнении за несообщение о родственниках на временно оккупированной территории, а также за коллаборационизм.

С 4 мая статус ограниченно годных отменен, а военно-врачебная экспертиза будет проводиться по новым правилам

Вступил в силу закон об отмене статуса ограниченно годных, изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения пригодности.

В Генштабе напомнили, что вывод ВЛК о степени пригодности к службе действителен один год

Заключение военно-врачебной комиссии относительно степени годности действует один год со дня его получения.

Негодные и мужчины, исключенные из военного учета, но без отметки в военном билете, должны обновить свои данные в ТЦК – Генштаб

В Генштабе ВСУ объяснили, должны ли обновлять свои данные в ТЦК лица, исключенные из военного учета и негодные.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва
  • Оксана Терещенко
    Оксана Терещенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду