В ботсаду Гришко в Киеве жалуются, что люди лазят через забор и ломают сирень

Национальный ботанический сад Киева просит посетителей не ломать цветы и не нарушать график.

Национальный ботанический сад имени Гришко в Киеве обратился к посетителям с призывом уважать работников учреждения и их работу после того, как несколько человек начали приходить на территорию сада еще до начала рабочего дня, а некоторые даже ломали цветущие сирени.

На официальных страницах ботсада появилось обращение, где указано, что в последние недели в социальных сетях распространялся тренд встречи восхода солнца среди цветущих растений, что повлекло массовое посещение сада в нерабочее время.

В конце прошлой недели в соцсетях распространились кадры, как люди перелезают через ворота сада еще до его открытия, чтобы наблюдать за восходом солнца. Об этом сообщили в комментариях представители ботсада, которые отметили, что такое поведение посетителей недопустимо.

"Почти выламывали ворота, турникеты, пейпас. Мы сегодня были напуганы отношением людей. Это не парк, это - ботанический сад. Все хотят прийти посмотреть на сирень. Для того, чтобы она цвела, работники ботсада работают 90 лет, чтобы эта сирень сохранилась. А так просто все ломать - мы сегодня были шокированы тем, что происходит", - отметили в ботсаду.

Представительница ботсада отметила, что посещение сада на восходе солнца никогда не было опцией, поскольку сад имеет определенный график работы. Учреждение открыто для посетителей с 07:00 до 22:00, а кассы на вход работают с 08:00.

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