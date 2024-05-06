Между судами и органами прокуратуры появится электронный обмен процессуальными документами

Утвержден Порядок электронного информационного взаимодействия между Государственной судебной администрацией и Офисом Генерального прокурора.

Источник фото: Судебная власть

Государственная судебная администрация и Офис Генерального прокурора 2 мая 2024 года утвердили совместный приказ «Об утверждении Порядка электронного информационного взаимодействия Государственной судебной администрации и Офиса Генерального прокурора».

Приказ предусматривает, что государственное предприятие «Информационные судебные системы» совместно с Департаментом информационных технологий Офиса Генпрокурора до 1 января 2025 года должны разработать протокол о техническом взаимодействии между подсистемой «Электронный суд» Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и информационной системой документооборота органов прокуратуры Украины» и представить его для утверждения в ГСА и Офис Генерального прокурора.

Согласно утвержденному Порядку, станет возможной регистрация электронных кабинетов органов прокуратуры (включая Офис Генпрокурора и САП) в подсистеме ЕСИТС «Электронный кабинет», а также обмен в электронной форме процессуальными и другими документами, связанными с рассмотрением дел в суде, между органами прокуратуры и судами через подсистему "Электронный суд" ЕСИТС.

Регистрация в подсистеме «Электронный кабинет» ЕСИТС должна быть осуществлена ​​с использованием квалифицированной электронной подписи руководителя органа прокуратуры, следующими органами прокуратуры:

Офис Генерального прокурора

Специализированная антикоррупционная прокуратура

областные и специализированные (на правах областных) прокуратуры

А с использованием условных идентификационных кодов, определенных в перечне, регистрацию должны произвести:

окружные и специализированные (на правах окружных) прокуратуры

Соответственно обмен процессуальными и другими документами, связанными с рассмотрением дел в суде, между органами прокуратуры и судами в электронной форме будет осуществляться с использованием программных интерфейсов путем автоматизированного обмена информацией между подсистемой ЕСИТС «Электронный суд» и информационной системой «Система электронного документооборота органов прокуратуры Украины».

Обеспечение электронного информационного взаимодействия между информационными системами ГСА и Офиса Генпрокурора, а также защита информации, возложена на ГП «Информационные судебные системы» и Департамент информационных технологий Офиса Генпрокурора.

А для обеспечения целостности информации (электронных данных) и электронной идентификации ее создателя (установки источника происхождения) будет использоваться квалифицированная электронная подпись или печать участников обмена.

Вместе с тем между подсистемой ЕСИТС «Электронный суд» и информационной системой «Система электронного документооборота органов прокуратуры Украины» обмен документами, содержащими служебную информацию и государственную тайну, осуществляться не будет.

Более подробно с «Порядком электронного информационного взаимодействия Государственной судебной администрации Украины и Офиса Генерального прокурора» и Перечнем условных идентификационных кодов окружных и специализированных на правах окружных прокуратур, можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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